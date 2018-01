Rui Vitória: "Queríamos mostrar que estamos na luta"

JN Ontem às 23:06, atualizado hoje às 02:15 Facebook

No final da vitória (3-1) frente ao Braga, o técnico dos encarnados salientou a boa exibição do Benfica e deixou elogios à equipa de Abel Ferreira.

"Foi um belíssimo jogo, com duas equipas que se respeitaram uma à outra, que sabiam o que queriam fazer. Fomos muito fortes, entrámos muito personalizados, condicionando as virtudes do Braga e fizemos o golo. Sabíamos que o segundo golo teria impacto no adversário, fomos à procura. Tivemos minutos em que o Sp. Braga reagiu, mas reequilibrámos com as substituições. Uma vitória justa contra um belíssimo adversário, que dá mais mérito à nossa vitória", começou por analisar Rui Vitória.

Relativamente ao erro de Bruno Varela, que originou o golo de Paulinho, o técnico dos encarnados preferiu abordar os lances coletivos.

"Mais importante do que falar em erros, é importante falar do jogo, dos lances bonitos que tivemos, da personalidade que tivemos, isso ofusca qualquer erro individual, até porque o coletivo é o mais importante. Quando se tem um propósito na vida, funciona melhor do que um objetivo, e é conquistar pontos, sentirmo-nos bem e representarmos o clube ao mais alto nível. Queríamos vir a este campo mostrar o nosso valor e mostrar que estamos na luta", concluiu.