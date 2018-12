Rui Vitória recusa traçar planos a prazo na Liga Europa

Ontem às 22:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma vez concluída a fase de grupos da Liga dos Campeões, o técnico do Benfica não quer traçar já metas, em relação ao que podem os encarnados vir a fazer na Liga Europa.

"A ambição é procurar ganhar o próximo jogo, que é do campeonato [com o Marítimo]", disse Rui Vitória, nesta quarta-feira, após o triunfo do Benfica (1-0), sobre os gregos do AEK Atenas, no fecho da fase de grupos da prova milionária.

Num encontro apenas para cumprir calendário, dado que o Benfica já não tinha hipóteses de se apurar para os oitavos de final da Champions e vai prosseguir a participação internacional na Liga Europa, Rui Vitória realçou a justiça do triunfo das águias: "Fomos uns justos vencedores", fez notar, enquanto elogiava a "execução fantástica" de Grimaldo, no tento que valeu a vitória aos encarnados, apontado a dois minutos do final do jogo.