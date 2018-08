Rui Vitória repete onze da Champions para a estreia na Liga

Hoje às 19:29 Facebook

Rui Vitória, treinador do Benfica vai apostar, na receção desta sexta-feira (20.30 horas, BTV) ao Vitória de Guimarães, da 1.ª jornada da Liga, no mesmo onze que lançou há três dias, no jogo da terceira pré-eliminatória da Champions, com o Fenerbahçe.

Em equipa que vence, Rui Vitória não mexe. O técnico das águias lança, frente aos vimaranenses e no primeiro jogo da jornada inaugural do campeonato 2018/19, as mesmas opções escolhidas inicialmente, no desafio de dia 7, também na Luz, frente aos turcos do Fenerbahçe, que valeu um triunfo por 1-0, aos encarnados.

Já quanto a Luís Castro, técnico do Vitória de Guimarães, de realçar que utiliza de início o ex-benfiquista Ola John. Na baliza, a escolha recai no brasileiro Douglas.

Benfica - Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Fejsa, Pizzi, Gedson, Salvio, Cervi e Ferreyra.

Vitória de Guimarães - Douglas; Dodô, Osório, João Afonso e Rafa Soares; Wakaso, André André e João Carlos Teixeira; Tyler Boyd, Ola John e Tallo Junior.