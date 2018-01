Rui Vitória: "É um jogo que merecíamos ter ganho"

JN Ontem às 23:33 Facebook

Twitter

No final do empate (1-1) frente ao Belenenses, no Restelo, Rui Vitória considerou o resultado injusto e salientou que o Benfica merecia os três pontos.

"É um jogo que merecíamos ter ganho. Defrontámos uma boa equipa, que se posicionou bem no campo e arriscou em determinados momentos. Na segunda parte, o Benfica foi sempre atrás do golo e tivemos oportunidades soberanas para consegui-lo. Acabámos por marcar no final mas fica um sabor de injustiça, sem querer tirar o mérito à equipa adversária. É um resultado injusto, fizemos tudo para vencer", começou por analisar.

Com o resultado desta segunda-feira no Restelo, o Benfica pode ficar mais longe da liderança do campeonato. No entanto, Rui Vitória garantiu que há ainda muitos jogos pela frente e que nada está decidido.

"Nós queremos é somar pontos. Vai ser uma luta difícil. Resta-nos continuar o nosso trabalho. Isto é uma luta que vai ser dura para todos, ainda há muito campeonato pela frente", concluiu.