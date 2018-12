Rui Vitória: "Saio daqui deliciado"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:01 Facebook

Twitter

No final do encontro com o Feirense, Rui Vitória deixou elogios à exibição dos encarnados na segunda parte e agradeceu os aplausos dos adeptos.

"Saio daqui deliciado com a exibição na segunda parte. Na primeira parte desgastámos o adversário e, na segunda, mostrámos dinâmica. Quem viu o jogo sentiu essa confiança. Imprimimos um velocidade enorme ao jogo, uma dinâmica muito grande que derrotou o Feirense", começou por dizer o técnico, revelando o que disse aos jogadores no intervalo, quando o resultado ainda estava 0-0.

"Tínhamos feito um trabalho de desgaste na primeira parte e faltava 'agredir' o adversário no sentido de ir para a baliza, de sermos objetivos. Isso começou a surgir e a criar espaços na equipa contrária com qualidade maior nos movimentos que estávamos a fazer. Fico muito satisfeito com a exibição categórica na segunda parte que me deliciou", disse, agradecendo os aplausos dos adeptos no final do jogo.

"Interpreto com muita alegria. É um sinal de união. O Benfica, quando está forte dentro e fora do campo, é quase imbatível. Na segunda, parte tivemos uma exibição de grande nível, deliciei-me a ver os meus jogadores. Fizemos quatro golos e não demos possibilidade ao adversário de ter a bola".

Questionado sobre a semana atribulada, Rui Vitória considerou que a vitória deste sábado serviu para "unir" o Benfica.

"Foi uma nova vida para todos nós, para darmos um passo importante para o clube. Temos de encarar os próximos jogos com esta determinação. A vida é feita de etapas, de conquista diária. É assim que vamos continuar. Quando falo em estarmos unidos, falo em todo o universo do Benfica. É como nas nossas famílias. É fundamental estarmos todos unidos. E sentir que o Benfica unido torna esta equipa com muito poder. Agora, é continuar a trabalhar, e a partir de amanhã preparar da melhor forma o jogo de quarta-feira", concluiu.