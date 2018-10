Luís Antunes Hoje às 09:57 Facebook

Twitter

De presumível dispensado a herói improvável. Em pouco mais de mês e meio, Seferovic fintou o destino e arrasou todas as probabilidades das apostas iniciais em vingar no Benfica durante a época de 2018/19. No caminho, contou com a intervenção providencial de Rui Vitória que lhe fechou a porta de saída a meio de agosto, quando inclusive já tinha aceitado uma proposta para jogar na Udinese.

Hoje, é o avançado titular com melhor performance da equipa (dez jogos e três golos) de um plantel que conta com Jonas , Ferreyra e Castillo. Aliás, deste trio, só Ferreyra fez, para já, o gosto ao pé.

Depois ter perdido gás na época passada, mesmo que tenha assinado um início explosivo, com quatro golos no mesmo número de jogos, o jogador suíço eclipsou-se com o passar do tempo e a aposta no 4x3x3 levou-o a um papel secundário. Além de Jonas, que renovou contrato, a SAD investiu em Ferreyra e em Castillo para equilibrar um setor órfão com a saída de Jiménez.

Seferovic foi o último "mundialista" a juntar-se ao plantel - chegou ao estágio a 20 de julho - depois de ter sido contestado pelas exibições na seleção suíça durante o Campeonato do Mundo. Quando chegou a Zurique, onde estava o Benfica, sabia que a sua continuidade na Luz era difícil, tendo em conta a concorrência na frente do ataque. Não jogou qualquer confronto da pré-época e só esteve no banco com a Juventus e o Lyon.

Treinador decisivo

A Udinese convenceu-o a assinar contrato e encetou negociações para garantir o empréstimo de Seferovic, com opção de compra, junto do Benfica. Mas, a intenção é, no entanto, negada pelo treinador Rui Vitória que faz a SAD deixar cair a operação.

A lesão de Castillo, no jogo com Fenerbahce, as dúvidas sobre o rendimento de Ferreyra e a incerteza na questão física de Jonas levaram o técnico dos encarnados a inviabilizar a saída num momento competitivo complexo com a eliminatória decisiva de acesso à Champions na calha.

A decisão de Rui Vitória acabou por ser acertada. Seferovic devolveu a confiança do treinador e marcou o golo da vitória do Benfica ao F. C. Porto (1-0), no fim de semana.

Águia com mais expulsõesna Europa

A expulsão de Cristián Lema no clássico constituiu o terceiro jogo consecutivo do Benfica a registar cartões vermelhos, depois Conti (Chaves) e (Rúben Dias (AEK) terem sido admoestados. Um número anormal em 14 jogos. De entre os líderes das principais ligas europeias, as águias são a formação mais advertida com vermelhos - Juventus, PSG, Galatasaray e Zenit viram dois.

Uma equipa nas seleções

Seferovic, Zivkovic, Cervi, Salvio, Castillo, Rúben Dias, Gedson, Pizzi, Rafa, Yuri e João Félix formam o grupo de onze elementos que vai estar envolvido na preparação das diversas seleções para os jogos dos dias 11 a 17.

Recuperar Jardel para Amesterdão

Sem Rúben Dias, expulso por acumulação de amarelos no jogo com o AEK, os encarnados tentam recuperar Jardel para o embate com o Ajax, no dia 23. O defesa lesionou-se em Chaves - questão muscular - e falhou Atenas, o clássico, na Luz, e ainda não é seguro que volte em Amesterdão.