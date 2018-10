Rui Vitória: "Sei muito bem o que pensa o treinador adversário"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:22, atualizado às 18:32 Facebook

Em antevisão ao encontro de quinta-feira, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, Rui Vitória desvalorizou o campo neutro e não confirmou a titularidade de Jonas.

"Espera-se um Benfica ambicioso, que sabe bem o jogo que tem pela frente. É uma eliminatória da Taça, todos sabemos que são sempre um motivo de grande ambição de todas as equipas, em especial das que jogam a um nível inferior. É fundamental sermos responsáveis, ambiciosos e humildes. Não já jogos fáceis. Este Sertanense tem jogadores de qualidade, apresenta-se num 4x3x3 bem trabalhado. Percebe-se a grande motivação que existe em jogar contra o Benfica", começou por analisar o técnico dos encarnados, que confirmou o nome de Jonas na convocatória mas não a titularidade.

Rui Vitória desvalorizou, ainda, o campo neutro - o jogo vai ser disputado em Coimbra - salientado que o futebol é um espetáculo "cada vez mais televisivo".

"Essa questão pode ser colocada, mas estamos a falar numa situação que já aconteceu em anos anteriores. Tem acontecido isto com as equipas grandes e não é um caso virgem. O futebol é um espetáculo televisivo, quer queiramos quer não, e tem que haver as mínimas condições. Nesta eliminatória, as equipas da liga principal jogam fora contra um adversário de um campeonato com menor qualidade. Não podemos também estar, se calhar, a apresentar espetáculos que não sejam apetecíveis para o público no aspeto televisivo. São decisões da Federação, ponto final. Estamos cá para jogar e jogamos em qualquer lado", afirmou, recordando as passagens por clubes de escalões inferiores.

"Para mim isso acaba por ser uma grande vantagem porque ultrapassei praticamente todas as etapas, contextos diferentes, até nesta competição, às vezes a ganhar, com sucesso, outras nem tanto. Tenho noção do que é estar no outro lado. Sei muito bem o que pensa o treinador adversário, sei muito bem o estado em que estão os jogadores. Mas a minha preparação é feita de igual forma".

O encontro entre o Benfica e o Sertanense, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, está agendada para quinta-feira, às 20.45 horas.