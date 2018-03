Rui Vitória: "Somos a liga com menos tempo útil de jogo"

JN Hoje às 19:13 Facebook

O técnico do Benfica esteve, esta terça-feira, no Fórum de Treinadores de futebol/futsal, organizado pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol, em Braga e deu a opinião acerca do futebol nacional.

O técnico dos encarnados partilhou experiências e lembrou o início de carreira enquanto treinador.

"Os dois primeiros anos foram um desafio extremamente difícil no Vilafranquense. Passou-me pela cabeça trabalhar com miúdos para ver como os jovens pensavam e fui trabalhar para os juniores do Benfica. Disse que a minha guerra era o futebol sénior. Sinto-me muito melhor e mais realizado do que era como jogador. Comecei a treinar aos 32 anos, mas pensei na carreira de treinador muito mais cedo", começou por contar.

Rui Vitória considerou também que há conquistas mais importantes do que os títulos de campeão.

"Às vezes temos trabalhos muito mais valiosos do que o título de campeão. Há permanência, subidas em escalões inferiores que são trabalhos extremamente importantes, mais até do que ser campeão com grandes jogadores em grandes clubes".

Por fim, o treinador das águias salientou que é necessário esforço para melhorar o futebol português e aumentar o tempo útil de jogo.

"Somos a liga com menos tempo útil de jogo das principais ligas europeias. Este ano temos cerca de 49 minutos de tempo útil, na última edição da liga dos campeões esse tempo foi de 60 minutos. Em média. Todos temos que ter esta preocupação. Toda a gente, dirigentes, treinadores, tem que pensar nisto, porque se calhar vamos ter cada vez mais dificuldades", concluiu.