Rui Vitória: "Somos animais de competição"

O treinador do Benfica, Rui Vitória, salientou, esta sexta-feira, que espera um jogo difícil frente a uma equipa "que particularmente gosta" e comentou a convocatória de Rúben Dias à Seleção Nacional.

Em antevisão ao encontro de sábado, frente ao Feirense, em Santa Maria da Feira, Rui Vitória previu um jogo "exigente", contra uma equipa que "particularmente gosta".

"O que nos caracteriza é raça, querer e determinação. Isso é inegociável. Esses atributos têm de estar sempre presentes. Umas vezes corre bem, outras vezes não. Vai ser um jogo exigente, difícil. Vamos encontrar uma equipa que se vai bater de forma determinada. É uma equipa de quem eu particularmente gosto, pela forma como se entrega ao jogo. Vamos encontrar um adversário difícil, prevejo um jogo de grau de dificuldade elevada", começou por analisar.

Quando questionado se o estado do relvado, devido às condições climatéricas, poderia alterar a forma de jogar da equipa encarnada, o treinador das águias vincou que o plantel está preparado para todas as situações, desvalorizando a questão.

"Há algo que nos caracteriza: somos animais de competição. Em função daquilo que encontramos pela frente, nós adaptamo-nos. Condições climatéricas podem afetar qualquer campo. Vejam agora no Algarve, agora há para ali uma tempestade, um tornado. Não vale a pena falarmos dessas questões. Nós estamos preparados para qualquer situação".

Com a derrota (1-0) do F. C. Porto em Paços de Ferreira, o Benfica viu a desvantagem em relação à liderança diminuir de cinco para dois pontos. No entanto, Rui Vitória salientou que o desaire dos dragões em nada alterou a confiança encarnada.

"Há três ou quatro semanas que tenho vindo a dizer que não é pelo outros perderem que vamos alterar a nossa forma de estar. Não altera em nada. Os jogadores apareceram com a mesma cara e a segurança com que temos vindo a trabalhar. Não havia razão para outra abordagem. Sempre dissemos: o nosso grande foco somos nós. Temos de continuar a fazer o nosso trabalho".

Por fim, o treinador das águias comentou a convocatória de Rúben Dias à Seleção Nacional.

"Uma chamada à seleção vai acelerar o organismo, as pernas. Os últimos jogadores do Benfica a representar o centro da defesa de Portugal foram o Paulo Madeira e o Hélder Cristóvão, salvo erro. Portanto eu estou convencido que o Rúben Dias vai trabalhar com grandes jogadores. Estou em crer que vai regressar ainda melhor e nada cansado", concluiu.

O Feirense-Benfica está agendado para sábado, às 18.15 horas.