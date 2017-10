Rui Vitória: "Svilar joga já no próximo domingo"

JN Hoje às 22:39, atualizado às 23:08 Facebook

No final do encontro com o Manchester United, o técnico dos encarnados garantiu que o Benfica merecia mais e deixou elogios aos jovens que se estrearam num jogo da Liga Milionária.

"Foi um jogo muito interessante, bem disputado, muito rico taticamente. Abordámos muito bem a partida, dado o valor do adversário. O jogo foi muito disputado e um pormenor fez a diferença. Perdemos o jogo mas ganhámos outras coisas que me agradaram de sobremaneira. Estou triste pelo resultado, porque fizemos por merecer mais", começou por afirmar Rui Vitória.

Relativamente às estreias de Rúben Dias, Svilar e Diogo Gonçalves na Liga Milionária, o treinador das águias deixou elogios: "O maior elogio que posso fazer é que tomaria as mesmas decisões. Foram em consciência, e tiveram belíssimas prestações. Não é fácil, num primeiro jogo com esta intensidade, mas é assim que crescem".

No que diz respeito ao erro de Svilar, que deu o golo do triunfo do Manchester United, Rui Vitória foi categórico: "Não há qualquer problema. É craque. Tem muito que trabalhar, naturalmente, mas vai ser um guarda-redes de grande nível. Joga já no próximo domingo".

Quanto às contas do grupo A, o técnico dos encarnados não baixa os braços: "É evidente que as coisas estão mais difíceis, mas temos três jogos para disputar. Vamos lutar até à exaustão. Acreditamos sempre naquilo que fazemos. No final fazemos as contas e vemos que competição vamos disputar".