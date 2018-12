Rui Vitória: "Temos de continuar nesta fase de retoma"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:41, atualizado às 19:54 Facebook

No final do encontro com o Marítimo, na Madeira, Rui Vitória considerou a vitória encarnada justa e que o Benfica tem de continuar "a fase de retoma".

"Ganhámos um jogo que é tradicionalmente difícil. O Marítimo é forte em casa, tem valor e conseguimos ganhar. Vencemos a primeira parte com concentração e solidez. Na segunda, tivemos oportunidade de fazer o segundo golo, não conseguimos, mas é uma vitória justa", começou por analisar, explicando a saída de Zivkovic, que foi considerado o homem do jogo.

"O fundamental era controlar a faixa esquerda, que acabou por se conseguir. Queríamos proteger o corredor direito. O Gabriel, na zona central, é mais poderoso do ponto de vista físico e queríamos controlar a partida", explicou.

"Todos os testes são complicados. Nunca sabemos como se darão na realidade. Foi difícil, mas temos de ter a capacidade de nos ultrapassarmos, vencer cada um dos adversários e fizemos isso. Foi mais um teste, passamos, vencemos e estamos satisfeitos. Temos de continuar nesta fase de retoma, dedicando a nossa qualidade em cada jogo, deixar tudo em campo e depois descansar. O fundamental era ganhar aqui e ganhámos justamente", concluiu.