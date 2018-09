Rui Vitória: "Temos de ter noção do adversário que tínhamos pela frente"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:43 Facebook

No final do encontro frente ao Bayern Munique, Rui Vitória afirmou que a equipa encarnada foi "convicta e determinada" e relembrou o valor da equipa alemã.

"A diferença esteve na finalização, mas também na qualidade da equipa adversária. É uma equipa muito forte, uma das melhores da Europa, que é sempre candidata a vencer esta prova. Foi uma equipa de qualidade que defrontámos... E não defraudámos aquilo que dissemos. Fomos uma equipa convicta, determinada, a querer jogar no meio campo adversário. Os golos surgiram em momentos importantes do jogo, nos primeiros dez minutos de cada parte, num lance que normalmente não deixámos acontecer. Temos de os anular e não o fizemos. Temos de ter consciência de que queríamos vencer, mas temos de ter a noção do que fizemos e o adversário que tivemos pela frente. Não me custa nada dizer, pois é muito poderoso", começou por dizer o treinador.

Rui Vitória fez ainda questão de deixar elogios a Renato Sanches, que esta quarta-feira regressou ao Estádio da Luz e marcou o segundo golo da equipa alemã.

"Fico contente com os aplausos, mas prefiro que o público aplauda a nossa equipa. Mas foi o reconhecimento do trabalho que fez aqui, ele representa o Benfica pelo mundo inteiro, ele e outros levam o nome do clube para todo o lado e fiquei contente com esta demonstração. Não ganhando, que ele tenha sorte. Mostrou o que aprendeu aqui na formação do Benfica. Que este golo o possa elevar para um patamar de rendimento elevado que lhe permita jogar, o que não é fácil nesta equipa", elogiou.