Rui Vitória: "Títulos? Saboroso foi ser campeão na Arábia Saudita"

O ex-treinador do Benfica regressou esta quinta-feira a Portugal, para cumprir um período de férias e adiantou que deverá continuar a treinar o Al Nassr, na próxima época.

"Por vezes temos de mudar de estrada para seguir o caminho que queremos", disse o ex-técnico do Benfica, na manhã desta quinta-feira, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, momentos após ter regressado a Portugal.

Rui Vitória, que deixou o Benfica a meio da época e foi substituído por Bruno Lage, seguiu para o Al Nassr, ajudando esta equipa a ser campeã da Arábia Saudita e ficando também ligado ao título das águias.

"Também participei [no título do Benfica], mas o que me deu muito prazer foi ser campeão da Arábia Saudita. Num fim de semana troquei de clube e era um risco enorme, mas entendi que ia experimentar outro campeonato. O que sei é que acabei por ser feliz, foi um título muito saboroso, fora do nosso país. Sou campeão da Arábia Saudita e isso é que me deixa satisfeito", fez notar.

O ex-treinador do Benfica disse que o "futebol é o dia a dia", mas lembrou ter mais um ano de contrato com o Al Nassr e o futuro deve passar pela Arábia Saudita.

"Tenho mais um ano de contrato e fui muito bem recebido no clube. É um país que é diferente da imagem que habitualmente as pessoas têm. Deixou-me satisfeito, as expectativas não eram tão altas quando cheguei lá", realçou.

Rui Vitória falou ainda de João Félix, jogador que ganhou novo fôlego no Benfica, após a mudança de treinador: "É um grande jogador, como muitos outros que o Benfica tem", disse, sem detalhar.