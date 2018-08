Russo Aleksandr Grigorev assume liderança no Grande Prémio JN

30 Maio 2018 às 19:57 Facebook

O russo Aleksandr Grigorev (Sporting-Tavira) venceu, esta quarta-feira, o segundo setor da terceira etapa do Grande Prémio JN em bicicleta, num contrarrelógio de 10 quilómetros na cidade de Barcelos, assumindo a liderança da prova.

Grigorev completou percurso em 11.45 minutos, com menos seis segundos do que Gustavo Veloso (W52/FC Porto), que fez o segundo melhor tempo. A fechar o pódio surgiu Domingos Gonçalves (Sporting/Tavira), que gastou, também, mais seis segundos do que o vencedor.

Com este desfecho, o ciclista dos leões vestiu a camisola amarela, com um total de 8:24.20 horas, tendo uma vantagem de um segundo para Daniel Mestre (EFAPEL) e três para Domingos Gonçalves (Rádio Popular Boavista), que completam o pódio da geral.

O primeiro setor da etapa, na ligação matinal entre Monção e Viana do Castelo, de 78 quilómetros, foi ganho ao sprint por Rafael Silva (EFAPEL), enquanto Daniel Silva (Rádio Popular-Boavista) envergou a camisola amarela.

Na quinta-feira, corre-se a quarta etapa da prova, uma ligação entre Santo Tirso e Valongo de 154,4 quilómetros, com uma contagem de montanha de terceira categoria na Agrela e metas volantes em Fafe e numa primeira passagem pela meta de Valongo.