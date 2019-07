Russos garantem acordo entre Spartak e F. C. Porto por Zé Luís

Nuno Barbosa Hoje às 13:22 Facebook

Famalicão e Santa Clara reforçam-se em Inglaterra e Holanda, respetivamente. No Dragão também há uma "dança" de extremos. Lá fora foi anunciado o primeiro reforço do Paris Saint-Germain para a próxima temporada.

Sporting: Eduardo, médio defensivo oriundo do Belenenses SAD, foi confirmado como reforço, assinou um contrato válido por cinco temporadas e já fala à leão.

F. C. Porto: De acordo com a imprensa russa, os dragões e o Spartak Moscovo já acertaram os valores da transferência de Zé Luís para o Dragão, por um valor na ordem dos 8,5 milhões de euros. Ainda segundo as mesmas fontes, o avançado já está em trânsito para a Invicta. De resto, concluída a ligação aos dragões, Hernâni foi anunciado como reforço do Levante. Por falar em extremos, o jornal O Jogo assegura, esta terça-feira, que o colombiano Luis Díaz está muito perto de ser reforço. Internacional colombiano, tem 22 anos e joga preferencialmente pela esquerda do ataque. A mesma fonte refere que o F. C. Porto pagará sete milhões de euros ao Junior Barranquilla por 70 por cento dos direitos económicos do jogador.

Santa Clara: O lateral direito Rafael Ramos é reforço para as próximas três temporadas. "Na última temporada esteve ao serviço do Twente, equipa da segunda liga holandesa que conseguiu subir de divisão. Rafael é conhecido pela dinâmica ofensiva, pela resistência física e pela entrega que emprega no seu jogo", apresentaram os açorianos.

Famalicão: João Caiado, de 20 anos, e Pedro Gonçalves, de 21, assinaram pelo clube recém-promovido à Liga NOS. Os dois médios chegam provenientes do ​​​​​​​Wolverhampton, de Inglaterra, e vincularam-se até 2022 e 2024, respetivamente.

Paris Saint-Germain: O extremo espanhol Pablo Sarabia, de 27 anos, é o primeiro reforço anunciado pelos parisienses para a próxima temporada, tendo assinado um contrato válido por cinco épocas. Formado no Real Madrid e há três épocas no Sevilha, custará ao PSG uma verba entre os 18 e 20 milhões de euros.

Dalian Yifang: O treinador Rafa Benítez vai assumir o comando do clube que ocupa o 10.º lugar na Liga chinesa de futebol. "Depois de um longo caminho, começamos um novo desafio. Estou feliz em começar este novo projeto no Dalian Yifang", escreveu no Twitter o antigo treinador de Newcastle, Real Madrid, Nápoles, Chelsea, Inter de Milão, Liverpool ou Valência. De acordo com as informações que circulam um pouco por todo o Mundo, Benítez irá dobrar, no Dalian Yifang, o ordenado de 6,7 milhões de euros que recebia no Newcastle.