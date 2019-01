Hoje às 10:53 Facebook

Clube russo oferece 20 milhões de euros ao Sporting e 2,5 milhões anuais ao jogador

O Zenit está interessado em Acuña, médio argentino do Sporting, e acena com uma proposta de 20 milhões de euros ao clube de Alvalade, além de oferecer ao jogador um salário 2,5 milhões de euros líquidos anuais num contrato de quatro temporadas. No total, o Acuña poderá encaixar dez milhões de euros livres de impostos.