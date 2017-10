Bárbara Lopes Hoje às 16:30 Facebook

A companhia aérea Ryanair tocou o hino do F. C. Porto durante um voo comercial com destino a Frankfurt, esta terça-feira de manhã, para surpresa dos passageiros portistas.

Durante o voo com destino a Frankfurt, a companhia aérea irlandesa fez uma surpresa aos passageiros, colocando o hino do F. C. Porto, num avião cheio de adeptos portistas que viajavam para a Alemanha para apoiar o clube.

Como é possível ver no vídeo, a reação dos passageiros foi positiva. Filmaram o momento e cantaram todos juntos o hino do F. C. Porto.

O Futebol Clube do Porto joga esta tarde, às 19.45 horas contra o adversário alemão RB Leipzig para a Liga dos Campeões.