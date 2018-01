S. C. Braga - Benfica com policiamento apertado

Joaquim Gomes Hoje às 12:34 Facebook

O S. C. Braga - Benfica, que se joga às 20.30 horas deste sábado, terá um forte aparelho policial na retaguarda, uma vez que é considerado de "risco elevado" pela PSP.

O número de efetivos do Comando da PSP de Braga será reforçado por unidades do Comando Metropolitano do Porto (COMETPOR) e de Lisboa (COMETLIS), com as valências habitualmente previstas para a criminalidade especialmente violenta, em que se incluem todas as unidades de reserva da Unidade Especial de Polícia (UEP), além das Equipas de Prevenção e de Reação Imediata (EPRI).

Em comunicado emitido pelo Comando Distrital de Braga, a PSP informa que o policiamento apertado visa "garantir as condições de segurança necessárias para a realização do jogo", prevenindo ou combatendo a "ocorrência de atos perturbadores" e acompanhando os adeptos e as claques das equipas envolvidas.

À PSP, cabe ainda a missão de "proceder à regularização rodoviária e aos condicionamentos de trânsito necessários à circulação automóvel nos eixos e artérias de acesso às imediações do estádio".

O comandante do policiamento será o subintendente Pedro Colaço, oficial superior de operações, no Comando Distrital da PSP de Braga, terceiro na hierarquia deste Comando, com o qual o JN não conseguiu chegar à fala.