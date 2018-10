S. C. Braga: Ateus e crentes no título inédito

Almiro Ferreira Hoje às 21:00, atualizado às 21:03 Facebook

Twitter

Seis jogos, cinco vitórias, 16 pontos e liderança isolada, o que não sucedia havia seis anos e meio, desde março de 2012, quando Leonardo Jardim comandava o campeonato a cinco jornadas do final.

Também não é o arranque demolidor de 2009/10, das sete vitórias seguidas de Domingos Paciência, mas a Arcada já se põe a suspirar por um título inédito, num misto de fé declarada e de proverbial incredulidade, a gerada pelas singularidades do futebol português, precisamente como as verificadas em 2010, ano em que o campeão esteve mais perto de ser assinalado no Minho.

Se o treinador do Braga, pelo menos em público, é o primeiro a pôr água na fervura e a dizer que o clube só está para queimar etapas na aproximação aos "grandes", certo é que o mesmo Abel Ferreira não esconde um brilhozinho nos olhos quando lhe falam do título. "O sonho comanda a vida", diz Abel. É também a ilusão de toda uma cidade e todo um clube que não pára de crescer desde a chegada de António Salvador, outro que mal disfarça a ânsia por um título que certifique a emancipação de um emblema que medrou na sombra da popularidade hegemónica dos clubes de Lisboa na região e que ainda se debate para se libertar desse fascínio metropolitano.

De autoria desconhecida, uma tarja de clara conotação braguista foi frequentemente vista e revista na cidade nos últimos anos: "Não sejas parolo, apoia o clube da tua terra!". Um apelo à militância, tão invejada ao vizinho Vitória, e também tão sintomático das dores de crescimento do clube fundado em 1921. Salvador já disse que quer ser campeão até ao centenário. Tem três anos, pode ser que seja já no final desta época.

"Não acredito. Até agora, em seis jornadas, tudo foi jogado nos relvados e por isso o Braga é líder. Mas não me entusiasmo. Todos sabemos o que é o futebol português, todos nos recordamos do que sucedeu em 2010 [ndr: suspensão de jogadores do Braga, nomeadamente Vandinho e Mossoró] e todos agora vemos ainda melhor como um benfiquista, o então presidente da Comissão Disciplinar da Liga, arrumou o Braga da corrida para entregar o título ao Benfica", diz ao JN o adepto braguista Adolfo Luxúria Canibal.

Como este músico e advogado, uma boa parte dos adeptos desconfia, mas também acredita num arraial lá para maio. Por enquanto, todos celebram a liderança, quanto mais não seja para fazer constar do outro lado da Falperra. E até se pode dar o caso de o Braga reforçar o comando já na próxima jornada, assim seja capaz de vencer o Rio Ave e lucrar com o duelo entre os concorrentes mais próximos, o F. C. Porto e o Benfica.

Adolfo Luxúria Canibal, advogado, músico e adepto do Braga Foto: Arquivo/Global Imagens

Adolfo Luxúria Canibal: "Enquanto Braga não for no Porto ou em Lisboa, não me entusiasmo nem acredito que o clube possa ser campeão"

Rui Xará, humorista, adepto do Braga Foto: Miguel Pereira/Global Imagens

Rui Xará: "O Braga tem qualidade. Mas não depende só dele... Se for necessário, será um alvo a abater, como foi em 2010. Mas eu acredito"