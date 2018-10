S. C. Braga "preocupado" com segurança dos adeptos no dérbi em Guimarães

Hoje às 16:49 Facebook

O Sporting de Braga manifesta "preocupação" com o plano de segurança delineado para os seus adeptos para o jogo com o Vitória de Guimarães, a disputar esta sexta-feira, na oitava jornada da I Liga de futebol.

Em comunicado publicado no seu site oficial, a direção do Sporting de Braga "estranha os obstáculos criados na deslocação e no acesso dos adeptos", vendo "como legítima a desconfiança quanto às garantias de segurança das 15 centenas de apoiantes que vão acompanhar a equipa".

Os responsáveis bracarenses consideram ainda "incompreensível que os responsáveis de segurança do clube não tenham sido consultados pelo Comando de Guimarães da Polícia de Segurança Pública (PSP) quanto ao plano traçado", questionando também "o papel do promotor da competição, a Liga Portugal".

"Se as forças policiais devem zelar pela segurança pública, não pode a Liga Portugal demitir-se da enorme responsabilidade que tem, que é de garantir a defesa dos principais ativos do negócio futebol, que são os adeptos", frisa o comunicado.

Para o Braga, não é igualmente compreensível que o comando de Guimarães da PSP "tenha definido um ponto de reorganização da caixa de segurança situado a três quilómetros do Estádio D. Afonso Henriques, o que é absolutamente insólito face ao que tem acontecido em anos recentes" e implica "o percurso de uma distância longa em trajeto urbano, passando por complexos residenciais problemáticos".

O Sporting de Braga, um dos líderes do campeonato, a par com o Benfica, com 17 pontos, e o Vitória de Guimarães, sétimo classificado, com 10, defrontam-se às 21:15 horas de sexta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.