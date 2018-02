Ontem às 18:19 Facebook

João Gomes está sob alçada disciplinar e "suspenso das suas funções".

O Sporting de Braga revelou esta segunda-feira ter instaurado um processo disciplinar ao diretor-geral da SAD do clube, João Gomes, "com vista ao seu despedimento com justa causa".

Através do site oficial, o clube informa ainda que, "na sequência do procedimento disciplinar instaurado, o trabalhador está suspenso das suas funções".

João Gomes está na estrutura do Braga há vários anos.