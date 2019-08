Sá Pinto agradece elogios de Sérgio Conceição

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Sérgio Conceição colocou o Braga no lote de equipas candidatas ao título e, este sábado, o treinador dos minhotos reagiu às declarações do técnico dos azuis e brancos.

"Quero agradecer ao Sérgio Conceição pelos elogios que direcionou à nossa equipa. No entanto, neste clube, quem traça os objetivos são o presidente e o treinador. Os nossos objetivos já são conhecidos e não foram alterados. Enquanto eu cá estiver, serão sempre os mesmos até ao final", começou por dizer Sá Pinto na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Gil Vicente.

Depois de ter disputado a primeira mão do play-off de acesso à Liga Europa, frente ao Spartak de Moscovo, o treinador do Braga considerou que a sobrecarga de jogos não permite que a equipa esteja ao nível desejado, mas salientou ter várias soluções no plantel.

"Sem dúvida que a sobrecarga de jogos não permite estar ao nível que queríamos, mas temos um plantel vasto e tenho várias opções para cada lugar. Dentro das características do jogo e da nossa equipa, vamos escolher uma equipa que achamos que está preparada, Vai ser difícil ganhar ao Gil Vicente, mas esse é o nosso objetivo, espero que não haja casos", acrescentou.

Ricardo Sá Pinto abordou ainda o regresso de Rui Fonte ao Braga, considerando que o avançado tem "experiência e mentalidade guerreira".

O Braga defronta, este domingo, o Gil Vicente em Barcelos na terceira jornada da Liga. O pontapé de saída está marcado para as 20.30 horas.