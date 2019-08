Sá Pinto: "Como português que sou, queria muito ajudar o meu país"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:51 Facebook

Em antevisão ao encontro com o Spartak Moscovo, a contar para a 2.ª mão do play-off da Liga Europa, o treinador do Braga destacou a vontade do clube em assegurar um lugar na prova europeia e abordou a ausência de Pablo.

"Na nossa cabeça o resultado está 0-0. É outro jogo, muito difícil. Sabemos a vantagem que temos, mas também sabemos o valor do adversário, o quanto é difícil jogar neste estádio perante estes adeptos. Estamos preparados mas cientes daquilo que temos de fazer, que é outro jogo completamente diferente. Fazer golos é um objetivo que temos. Não sofrer novamente e marcar. Temos marcado sempre golos e vamos querer fazê-lo aqui", começou por dizer Ricardo Sá Pinto.

O treinador dos guerreiros abordou ainda o ranking português, afirmando que "quer ajudar o país" e assegurar um lugar na fase de grupos da Liga Europa.

"Ranking? Pensamos primeiramente no Braga. Queremos ganhar, em primeiro lugar, pelo Braga, pela importância que tem, para os adeptos, direção, jogadores. É um objetivo que temos. Propusemo-nos entrar na Liga Europa e queremos muito entrar. Como português que sou, queria muito ajudar o meu país. Adicionalmente, espero que dê os pontos que precisamos para colocar equipas de forma mais direta, não passar por este caminho e calendário tão difícil. Era importante para o país, logicamente" acrescentou.

Para o encontro desta quinta-feira, na Rússia, Sá Pinto não poderá contar com o lesionado Pablo. Sá Pinto não confirmou a titularidade de Tormena, mas garante ter soluções, apontando três nomes.

"Tenho três opções para o lugar, nas quais confio plenamente. Palhinha, Tormena e Lucas. Pablo não pode jogar pelos motivos conhecidos. Em oito dias três jogos. Preparámos a melhor equipa para jogar sempre em cada jogo, com esta condicionante e com a diferença que existe de jogo para jogo. Vai entrar em campo a equipa que está mais preparada. Todos querem muito jogar e todos estão preparados"

O Braga defronta, esta quinta-feira na Rússia o Spartak Moscovo para a segunda mão do play-off da Liga Europa a partir das 18.15 horas. Na primeira mão, os minhotos venceram por 1-0, graças a um golo de Ricardo Horta.