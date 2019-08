Hoje às 22:30, atualizado às 23:13 Facebook

O treinador do Sporting de Braga, Sá Pinto, foi obrigado a desembarcar de um avião, que fazia a ligação entre Faro e Porto, depois de um desentendimento com assistente de bordo.

O avião já se dirigia para a pista quando a funcionária da companhia aérea pediu a Sá Pinto para colocar o telefone em modo de voo e o técnico terá recusado, gerando-se a partir desse momento uma discussão.

A aeronave teve de voltar à porta de embarque e o comandante do voo solicitou a presença das autoridades, com a PSP a subir a bordo para identificar o treinador dos arsenalistas, que foi, depois, identificado por aquela força de segurança.

Tudo isto gerou um atraso no voo de cerca 50 minutos, tendo o avião aterrado no Porto já depois das 22 horas desta sexta-feira.

O JN tentou, sem sucesso, obter uma reação do Sporting de Braga, que entretanto reagiu, em comunicado. "Desde a sua entrada no avião que o chefe de cabine teve para consigo uma postura arrogante e mal-educada", diz o documento, em que Sá Pinto se defende.

Sá Pinto vai processar Ryanair e chefe de cabine

"Não obstante este comportamento condenável, e tendo-lhe sido solicitado por este chefe de cabine que desligasse o telemóvel e os auriculares, acatou de imediato as instruções e desligou ambos os aparelhos", diz o comunicado, explicando que o desentendimento não esteve relacionado com o telefone.

Segundo o clube, Sá Pinto reservou, e pagou, um lugar na primeira fila, devido "à impossibilidade de manter o joelho dobrado durante o tempo de voo, decorrente das graves lesões sofridas nos joelhos enquanto jogador de futebol". Foi-lhe ordenado pela assistente de bordo que dobrasse as pernas, com Sá Pinto a dizer que era impossível e que por isso tinha adquirido aquele lugar.

"Perante esta posição devidamente explicada, a tripulação recusou-se a iniciar o voo, o que obrigou ao desembarque do passageiro Ricardo Sá Pinto", esclarece o comunicado. Considerando "absolutamente condenável a postura do funcionário desta companhia de aviação", adianta que o treinador do Sporting de Braga irá proceder judicialmente contra esta empresa e contra o aludido chefe de cabine."

PSP diz que não houve expulsão

"A PSP foi chamada pela tripulação de um avião porque havia um homem bastante exaltado com uma hospedeira", disse à Lusa fonte da Direção Nacional da PSP, referindo que esta força de segurança "desconhece os motivos da exaltação".

Já na aeronave, que tinha como destino o Porto, os elementos da PSP pediram a Sá Pinto que os acompanhasse.

"Ele acompanhou e foi identificado na Divisão de Segurança Aeroportuária da PSP de Faro", acrescentou a mesma fonte, referindo que Sá Pinto "não foi nem expulso nem detido".

A PSP adiantou que o ex-futebolista "já não embarcou no avião" e esclareceu que, se houver queixa por parte da transportadora ou da hospedeira, a situação será comunicada ao Ministério Público.