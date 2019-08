Sá Pinto: "Não considero o resultado justo"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:49 Facebook

No rescaldo da derrota frente ao Sporting em Alvalade, Sá Pinto considerou o resultado injusto e mostrou-se orgulhoso pela exibição da equipa minhota.

"Não considero o resultado justo. Foi um grande jogo de futebol. Nos primeiros vinte minutos sabíamos que o Sporting ia entrar forte. Precisava de marcar, de se encontrar com o resultado e com o público. Tínhamos de saber viver com essa pressão inicial. Não soubemos ser tão agressivos nas disputas de bola contra uma grande equipa como o Sporting. Perdemos bolas importantes nesses duelos, perdemos o controlo de jogo e não tivemos qualidade na nossa posse. A partir dos vinte minutos, conseguimos encontrar-nos e impusemos o nosso jogo. Tivemos boas oportunidades e contra todas as previsões sofremos o segundo golo. Foi demasiado pesado", começou por dizer.

Numa semana em que o Braga assegurou um lugar no play-off da Liga Europa, Ricardo Sá Pinto não escondeu a satisfação pela exibição da equipa em Alvalade, principalmente na segunda parte.

"Com o espírito guerreiro, com a união e qualidade destes jogadores conseguimos fazer uma grande segunda parte. Controlámos maioritariamente o jogo, embora tenham existido alguns lances de transição do Sporting como prevíamos. Tivemos mais chegada, mais oportunidades, mais remates e apenas por mera infelicidade não chegámos ao empate. Estou muito orgulhoso. Ao quarto jogo em dez dias, vir a Alvalade fazer um jogo com esta intensidade, ritmo e mentalidade, é excecional", concluiu.