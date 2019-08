Sá Pinto: "Não considero que o Sporting esteja ferido"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:53 Facebook

Em antevisão ao encontro com o Sporting em Alvalade, para a segunda jornada da Liga, Sá Pinto disse não esperar um Sporting abalado pelo empate frente ao Marítimo e considerou que o início de época tem sido "desgastante" para os guerreiros.

O Sporting não começou da melhor forma a Liga - na primeira jornada não foi além de um empate na Madeira frente ao Marítimo - mas, ainda assim, Sá Pinto espera um Sporting forte para o jogo de domingo.

"Não considero que o Sporting esteja ferido. É uma grande equipa, com excelentes jogadores e o último resultado até foi injusto contra o Marítimo. Mereciam outro resultado. Vamos ter um jogo difícil contra uma equipa que quer muito ganhar e que está desejosa de dar a volta por cima. Vamos tentar fazer o melhor jogo possível e o melhor resultado possível", começou por dizer o treinador do Braga.

A equipa minhota assegurou, esta semana, um lugar no playoff da Liga Europa mas, apesar do início de época exigente, Sá Pinto garante que a equipa está "bem".

"Tem sido muito desgastante. Amanhã vamos fazer o nosso quarto jogo em dez dias. É um ciclo muito exigente. Gostávamos de estar mais frescos, mas em termos mentais estamos bem. Não temos tido tempo para treinar. Há jogadores novos, o treinador também é novo, mas não há tempo para repetir processos. Temos feito outro tipo de treinos, através do visionamento de vídeos, por exemplo. Gostava de ter mais tempo para nos prepararmos para estes jogos. Estamos, porém, no nível que esperávamos. Soubemos superar o Brondby com excelência. Era o adversário mais forte do nosso pote e não queremos parar. Temos uma sequência de jogos muito exigente, sendo de exigência máxima o jogo com o Sporting", acrescentou.

Sporting e Sporting Braga medem forças este domingo, em Alvalade, na segunda jornada da Liga. O pontapé de saída está marcado para as 21 horas.