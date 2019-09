Sá Pinto: "Não temos responsabilidade nem pressão"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:12 Facebook

Em antevisão ao encontro com o Wolverhampton, Sá Pinto garantiu que os desaires do Braga no campeonato não trazem qualquer pressão para o jogo da Liga Europa e prometeu uma equipa "ambiciosa".

"Temos uma responsabilidade diferente do Wolverhampton, que tem argumentos em relação ao plantel e a nível de "budget" que lhes traz mais pressão para ganhar o jogo. A responsabilidade e a pressão não as temos de maneira nenhuma. Temos é responsabilidade de dignificar sempre a grandeza do clube. Quero que a equipa se divirta e aproveite esta oportunidade, fazendo um jogo competente dentro desta diversão. Desaires na liga? Não sentimos pressão nenhuma. O nosso objetivo da época nesta competição era entrar na fase de grupos, o que foi conseguido com distinção. Mas somos ambiciosos e não abdicamos de nenhum resultado, vamos fazer tudo pelo melhor resultado positivo", começou por dizer o treinador do Braga.

Sá Pinto prometeu ainda uma equipa ambiciosa em Inglaterra e não considerou o empate um mau resultado.

"Somos ambiciosos, vimos cá para poder conquistar pontos. Queremos ganhar, mas se pudermos levar um ponto com o decorrer do jogo é que vamos ver como corre. É importante somar pontos", acrescentou.

O Braga defronta, esta quinta-feira, o Wolverhampton em Inglaterra na primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa. O pontapé de saída está marcado para as 20 horas.