Sá Pinto: "O Galeno foi uma oportunidade para o clube"

Em antevisão ao encontro frente ao Brondby, em jogo a contar para a 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa, Sá Pinto comentou a contratação de Galeno ao F. C. Porto.

"O Galeno não era uma necessidade porque temos muitos bons jogadores para essa posição, mas foi uma oportunidade para o clube contratar um jogador desta qualidade e não poderia deixar passar. Espero que venha motivado para ajudar. Estamos envolvidos em muitas competições e é como eu digo à minha equipa, todos vão ter a oportunidade durante a época", começou por dizer o treinador do Braga sobre o extremo de 21 anos.

Relativamente ao Brondby, adversário dos minhotos na 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa, Sá Pinto considerou que a equipa dinamarquesa tem "um ritmo diferente", dado ter um maior número de jogos oficiais.

"Gostávamos de ter mais jogos, tantos quantos tem o adversário, que já tem oito, acho que seria importante para a nossa equipa. Mas também acho que não vai ser decisivo. Nesta altura, o mais importante é conseguirmos um resultado positivo, se possível com golos, mas não é um facto que me preocupe de momento, porque sei que as coisas vão aparecer. O nível que jogámos foi elevado e eu prefiro que a nossa equipa seja testada com adversários como o F. C. Porto, Mónaco ou Lille, de forma a pôr-nos à prova para encararmos este difícil início de temporada", disse Sá Pinto.