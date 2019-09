Sá Pinto: "Temos de descansar. É o que precisamos nesta altura"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:57 Facebook

Twitter

Partilhar

No rescaldo da derrota frente ao Benfica, Sá Pinto considerou que a equipa minhota sentiu o primeiro golo dos encarnados, de grande penalidade.

"Entrámos bem no jogo até àquele penálti. O Benfica é uma grande equipa e para nós foi uma carga física enorme. Não é fácil. Fizemos um grande esforço em Moscovo [frente ao Spartak, a contar para a Liga Europa], a equipa fez um jogo extraordinário, conseguimos um dos grandes objetivos da época e aqui a equipa sentiu muito aquele penálti. Se fazíamos aí um golo, animávamos novamente... Na segunda parte, fiz duas alterações no sentido de refrescar e melhorar a organização para sermos uma equipa mais compacta, ter mais bola, para jogarmos mais junto e ganhar a bola e sair. Mas infelizmente sofremos no início, o que condicionou tudo. Contra o Benfica não se podem dar estas situações. Foi infelicidade nossa. Mas estamos na quarta jornada e há muito pela frente. Agora temos de descansar, que é o que precisamos nesta altura", disse o treinador do Braga.

O Benfica venceu (4-0) o Braga na Pedreira na quarta jornada da Liga. Pizzi, com um bis, Bruno Viana e Esgaio na própria baliza, marcaram os golos da equipa encarnada.