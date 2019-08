Sá Pinto: "Temos de jogar como se tivéssemos perdido o jogo"

JN Hoje às 12:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Ricardo Sá Pinto, treinador do Braga, abordou o jogo de quinta-feira, frente aos dinamarqueses do Brondby, a contar para a segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa.

Apesar do Braga ter vencido na Dinamarca, por 2-4, para Ricardo Sá Pinto, treinador do Braga, a eliminatória ainda está em aberto.

"Tem sido passada a mensagem de que não está definido ainda, para mim está tudo em aberto. Temos que jogar este jogo como se tivéssemos de ganhar. Não queremos só passar a eliminatória, queremos ganhar este jogo e vamos jogar para ganhar este jogo. Tudo começa do zero e vamos encarar este jogo como se tivéssemos de ganhar", disse em conferência de imprensa.

Sá Pinto espera um Brondby forte fisicamente à semelhança do que aconteceu no jogo da 1.ª mão. "Espero um Brondby à imagem do jogo lá, a querer impor um ritmo alto, a tentar, provavelmente, chegar de forma rápida e simples à nossa baliza, à espera de uma oportunidade de um lance de bola parada perto da nossa área. Temos de ter atenção e não fazer faltas perto da nossa área", afirmou.

Questionado sobre se Galeno já pode ir a jogo, o treinador contornou a questão. "Não vou dizer quem vai jogar, mas todos os jogadores estão adaptados e identificados com o processo. Estamos ainda no início desta longa temporada e todos podem crescer fisicamente e taticamente. Ainda há margem para a equipa crescer e toda a gente está adaptada".

O duelo que vai opor o Braga ao Brondby, está marcado para quinta-feira, às 19.45 horas, no Estádio Municipal de Braga.