Sabe quem é Saúl Álvarez, o desportista mais bem pago do Mundo?

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:31 Facebook

Twitter

Do bullying a número um. Saúl "Canelo" Álvarez, campeão do mundo de pesos médios assinou o maior contrato desportivo de sempre.

Os problemas na infância de Saúl Álvarez, no México, levaram-no a descobrir o boxe. Os cabelos ruivos eram sempre alvo de chacota dos colegas, o que o levava a andar sempre em zaragatas. Mas a paixão pela modalidade já vinha de família: os seis irmãos dedicavam-se ao boxe e o mais velho, Rigoberto, foi o primeiro mestre e quem lhe abriu as portas para a modalidade aos 10 anos.

Cinco anos depois, em 2005, Canelo - nome dado pelos colegas devido aos cabelos ruivos - deixou a escola para se dedicar profissionalmente ao boxe e chegou ao patamar internacional. Depois de anos a combater em torneios locais e nacionais, chegou ao primeiro título mundial em 2011, batendo, por decisão dos juízes, Matthew Hatton. Repetiu o feito em 2012 e 2013. Neste ano, foi desafiado a combater com Floyd Mayweather pela promotora Golden Boy. E foi derrotado pela primeira e única vez até hoje. Aos 28 anos, Álvarez tem um recorde de 49 vitórias, uma derrota e dois empates. 34 das vitórias foram por KO.

Mexicano assina maior contrato da história do desporto

De conquista em conquista, Álvarez dá agora um novo passo. Na semana passada, o pugilista mexicano assinou o maior contrato da história do desporto. Se pensa que Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi ganham as maiores fortunas, espere até ver o contrato de Canelo.

O pugilista vai receber 365 milhões de dólares (316 milhões de euros) com o acordo celebrado com a plataforma de streaming DAZN para os próximos cinco anos. O contrato contempla a realização de um total de 11 combates e inclui a disputa do título mundial de pesos médios, agendado para o dia 15 de dezembro, em Nova Iorque, diante do britânico Rocky Fielding.

O acordo supera - de longe - o recorde que pertencia a Giancarlo Stanton, antigo jogador de beisebol, que recebeu 280 milhões de euros quando assinou um contrato de 13 anos. Agora, vamos a comparações com, por exemplo, Cristiano Ronaldo.

O contrato que o português assinou recentemente pela Juventus, quando deixou o Real Madrid, vai render 122 milhões de euros durante os quatro anos de vínculo. Ou seja, "apenas" um terço daquilo que o pugilista vai receber.