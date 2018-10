SAD do Belenenses impedida de usar marca e símbolos do clube

JN com Lusa Hoje às 15:30 Facebook

O Tribunal da Propriedade Intelectual deferiu vários pontos de uma providência cautelar interposta pelo Belenenses contra a SAD, nomeadamente sobre a utilização da marca, nome e símbolos do emblema, disse nesta segunda-feira, o clube do Restelo.

"A SAD está obrigada a deixar de se apresentar com marcas e símbolos que se confundam com aqueles que o Clube de Futebol Os Belenenses usa há quase 100 anos, e que se encontram identificados nos seus estatutos, designadamente o seu emblema e a cruz de Cristo", pode ler-se no comunicado da direcção do clube.

A Belenenses SAD já reagiu em comunicado, vai recorrer à decisão do tribunal e sublinhou que "a equipa de futebol do Belenenses continuará a usar o nome que sempre foi, é e será o seu" e que "não está, minimamente, em causa que a equipa do Belenenses se continue a chamar Belenenses". Segundo a SAD, a sentença "viola a lei e nem diz se a cruz de Cristo - que consta do emblema do C.F.B. como de muitas outras bandeiras e símbolos, desde logo da própria F.P.F. - pode ou não continuar a ser usada pelo Belenenses".

SAD vai continuar a usar o nome Belenenses e fala em sentença que "viola a lei"

A SAD do Belenenses assegurou que a equipa de futebol profissional vai continuar a utilizar "o nome que sempre foi o seu" e considerou que a sentença "viola a lei".

"A equipa de futebol do Belenenses continuará a usar o nome que sempre foi, é e será o seu. Tendo hoje sido conhecida a sentença proferida pelo Tribunal da Propriedade Intelectual, não está, minimamente, em causa que a equipa do Belenenses se continue a chamar Belenenses", pode ler-se no comunicado emitido pela SAD dos 'azuis'.

Segundo a SAD, a sentença é "duplamente provisória, por ser proferida numa mera providência cautelar e por ser passível de recurso, no qual os advogados já estão a trabalhar".

A sociedade anónima diz que a sentença "viola a lei e não diz se a Cruz de Cristo - que consta do emblema do Belenenses como de muitas outras bandeiras e símbolos, desde logo da própria Federação Portuguesa de Futebol - pode ou não continuar a ser usada pelo Belenenses".

De resto, a SAD, cuja maioria do capital é detido pela empresa Codecity Sports Management (CSM), lembra que a equipa de futebol profissional não utiliza na camisola o emblema do seu clube fundador e mostra-se confiante de que "a sentença vai ser revogada".

"A equipa do Belenenses, que joga na I Liga, como os seus fundadores quiseram, foi, é e sempre será a única e legítima representante do Clube de Futebol 'Os Belenenses' no futebol profissional", lê-se na nota.