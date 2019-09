SAD do Benfica pondera lugares de pé e aumentar lotação do Estádio da Luz

Hoje às 20:44 Facebook

O Benfica está a tentar aumentar a lotação do Estádio da Luz. Domingos Soares Oliveira disse esta quarta-feira que o clube encarnado já endereçou o pedido.

"À medida que aumentámos os Red Pass e os lugares Corporate começámos a ter menos disponibilidade para sócios e adeptos. Hoje, os lugares pré-disponíveis para venda são inferiores a cinco mil por isso começámos a equacionar alternativas para aumentar a capacidade do estádio. E isso pode passar pela melhor utilização dos lugares que temos ou pela possibilidade de termos lugares de pé. Já endereçámos esta questão dos lugares de pé a quem pode autorizar a sua existência mas ainda não tivemos uma resposta positiva", explicou o administrador executivo da SAD encarnada.

Também esta quarta-feira, o resultado líquido da Benfica SAD ascendeu a 29,4 milhões de euros no exercício de 2018/19, um aumento homólogo de 42,8%, que não engloba a venda milionária do futebolista João Félix.

O lucro obtido é o segundo maior da história da sociedade gestora do futebol profissional do Benfica, apenas superado pelos 44,5 milhões de euros registados em 2016/17, naquele que é o sexto ano consecutivo com resultados positivos.