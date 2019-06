SAD do Boavista acaba com a equipa B

Hoje às 15:49 Facebook

O Boavista acabou com a equipa B, que em 2018/19 disputou a Divisão de Elite da A. F. Porto, alegando que "apenas faria sentido uma equipa que lutasse pela promoção ao Campeonato de Portugal".

Em comunicado divulgado este sábado, o Conselho de Administração da SAD do Boavista informou que a decisão foi tomada após se ter reunido com o "representante do acionista maioritário", que é o presidente da direção do clube, Vítor Murta. Os responsáveis concluíram que só transferindo "verbas alocadas à equipa principal", da Liga, é que a equipa B teria condições para lutar pela subida de divisão.

"Sendo a equipa principal o foco primeiro da SAD, foi suspenso o projeto da equipa B", lê-se no comunicado, no qual o clube também agredece "o excelente trabalho do diretor Rui Melo, dos treinadores Jorge Couto e Tiago Freitas e do restante staff". Uma fonte ligada ao clube referiu à agência Lusa que "ninguém tem contrato para a época seguinte".

A equipa principal regressa ao trabalho no próximo dia 28.