SAD do Braga com lucro de 6,2 milhões de euros em 2018/19

A Sporting Clube de Braga - Futebol, SAD anunciou, esta segunda-feira, que fechou o exercício de 2018/19 com lucros de 6,2 milhões de euros, resultado que constitui o melhor de sempre da sociedade presidida por António Salvador, não obstante o afastamento precoce (terceira pré-eliminatória) da equipa braguista na última edição da Liga Europa, competição que na época anterior havia rendido receitas na ordem dos 7,1 milhões de euros.

Segundo o Relatório e Contas, que será apresentado aos acionistas em assembleia geral marcada para 11 de outubro, às 18 horas, a SAD do Braga teve um volume de negócios superior a 44 milhões de euros, para o qual muito contribuiu as operações com a venda de jogadores, que superaram os 28 milhões de euros.

Os gastos com pessoal ascenderam a 18,5 milhões, repartidos por salários (12,7 milhões) e prémios de produtividade, impostos, seguros e outros (5,5 milhões de euros), e dizem respeito aos gastos com jogadores, treinadores e restante staff das equipas da sociedade, da formação (sub-15, sub-17 e sub-19), sub-23, equipa B e equipa principal.

Por outro lado, o passivo aumentou quase 18%, para 52 milhões de euros, essencialmente devido aos compromissos assumidos com o reforço do plantel, sendo que o passivo bancário direto à data do relatório (30 de junho), no valor de 1,7 milhões de euros, já se encontra entretanto totalmente liquidado.