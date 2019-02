SAD do F. C. Porto apresenta lucro de sete milhões

Hoje às 17:52 Facebook

SAD do F. C. Porto apresenta um resultado líquido positivo de 7,1 milhões de euros no primeiro semestre da época em curso

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD portista anunciou um lucro de 7,1 milhões, em contraste com os 23,9 milhões negativos apresentados no período homólogo anterior.

O resultado positivo deve-se ao crescimento das receitas operacionais, motivado pelo aumento das verbas obtidas pela participação do F. C. Porto na edição 2018/2019 da Champions League e pelo início da contabilização do contrato celebrado com a Altice, em dezembro de 2015, para a cedência de direitos de transmissão televisiva.