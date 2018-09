SAD do Leixões faz peditório para recomprar autocarro vendido por dívida

Hoje às 17:24 Facebook

A sociedade anónima desportiva do Leixões, que disputa a LigaPro de futebol, lançou, nesta quinta-feira, um peditório, com o objetivo de recomprar o autocarro do clube, vendido há uns anos, para satisfazer dívidas.

"O Leixões é um dos maiores clubes do Pais, com os melhores adeptos do mundo mas sem muitas condições de trabalho. Estamos a recuperar o nosso Clube desportiva e financeiramente e para isso queremos contar com a vossa ajuda", anuncia a SAD do clube de Matosinhos, na própria página oficial, no Facebook.

"Vamos recomprar o autocarro do Leixões que infelizmente teve que ser vendido no passado. Iremos fazer uma recolha de fundos e a SAD colocara o remanescente. Juntos seremos mais fortes", acrescenta, ainda, a SAD leixonense.