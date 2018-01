SAD do Vitória repudia invasão de adeptos e promete agir

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 15:09, atualizado às 15:49 Facebook

A SAD do Vitória de Guimarães lamentou os incidentes registados no treino desta quarta-feira de manhã, após os momentos de tensão registados, em pleno relvado, entre um grupo de associados e jogadores.

A insatisfação estendeu-se ao treinador Pedro Martins, com os adeptos a exigir a demissão do técnico. "O Vitória Sport Clube repudia veementemente o comportamento de alguns indivíduos que invadiram a academia do clube, numa clara tentativa de intimidação do grupo de trabalho", pode ler-se, no comunicado publicado no sitio oficial do clube.

Um episódio que a SAD minhota promete não deixar passar em claro."O Vitória Sport Clube tomará de imediato todas as medidas legais ao seu dispor, de forma a identificar e responsabilizar os que praticaram este ato vil. O poder não pode em momento algum cair na rua, e o Vitória Sport Clube não irá nunca permitir que o clube seja gerido de fora para dentro", pode ler-se ainda.