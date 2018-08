SAD dos dragões critica "desespero" do Benfica

16 Maio 2018 às 19:40 Facebook

O F. C. Porto respondeu, nesta quarta-feira, ao Benfica, criticando o aproveitamento dos encarnados, no âmbito da operação "Cashball".

Em comunicado, os dragões repudiam "mais um expediente usado pelo Benfica que, aproveitando-se das investigações a cargo da Polícia Judiciária sobre alegados casos de corrupção desportiva da Sporting SAD, "tenta desesperadamente ressuscitar a sua velha tese de vítima no caso dos emails divulgados pelo nosso diretor de comunicação", pode ler-se no documento divulgado, nesta quarta-feira, pelo F. C. Porto.