SAD dos leões ataca Federação a propósito do castigo a Ristovski

A Sporting SAD vai requerer à Federação Portuguesa de Futebol uma reunião de urgência, no âmbito do caso que envolveu o lateral Ristovski, suspenso por dois jogos após a expulsão em Setúbal, castigo que acabaria por ser reduzido para um, a três horas do jogo desta quarta-feira com o Benfica, para a Taça de Portugal.

Em face da informação divulgada nos últimos dois dias, sobre o recurso interposto em relação a Ristovski, a Sporting SAD, em comunicado, disse entender ser oportuno "lamentar profundamente que os órgãos federativos tenham optado por discutir publicamente um processo disciplinar e seu recurso, para mais omitindo pormenores que seriam relevantes para o cabal esclarecimento da questão".

Além de historiarem o processo, os leões refutam que tenham demorado a apresentar o recurso. "É fundamental que os órgãos dirigentes da FPF dotem a FPF dos meios que possam assegurar que os recursos são decididos em tempo útil, sendo obviamente descabido responsabilizar os recorrentes por isso não ter acontecido", pode ler-se no documento sportinguista.

Recordando que Ristovski foi despenalizado do segundo jogo de castigo que lhe foi aplicado, o que "bem atesta que tinha razão no recurso que interpôs", o Sporting considera que o defesa "foi injustamente afastado do jogo de ontem", tendo aproveitado para anunciar que vai requerer à Federação uma reunião de urgência sobre "o tema da adequação dos regulamentos e procedimentos à lei e sobre a necessidade de a FPF garantir o julgamento dos recursos em tempo útil".