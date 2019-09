Sporting anuncia redução do prejuízo em 12 milhões de euros

JN Ontem às 22:01 Facebook

Twitter

Partilhar

A Sporting SAD enviou esta noite, segunda-feira, o Relatório e Contas Anual, respeitante à temporada 2018/19, à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, e salta logo à vista a redução acentuada de prejuízo. A sociedade continua no vermelho, porém apresentou menos 12 milhões de prejuízo, no que respeita ao resultado líquido do exercício.

Em relação ao relatório do período homólogo anterior, a SAD leonina apresentava 19,902 milhões de prejuízo. E desta vez, nos primeiros resultados demonstrados pela administração liderada por Frederico Varandas, os números reduziram para 7,877 milhões.

A administração verde e branca referiu ainda, no mesmo documento, que se forem excluídas "as imparidades registadas com os jogadores Alan Ruiz, Luc Castaignos, Josip Misic, André Pinto, Fredy Montero e Bruno Gaspar o resultado líquido do exercício é positivo em 0,7 milhões". E revelou que se trata de valores na ordem de 8,6 milhões.

A ajudar à diferença do resultado líquido do exercício estará o crescimento no volume de negócios, que aumentou cerca de 20%, de 126,109 milhões para 151,630 milhões, numa conjetura mais difícil, sem as receitas da Liga dos Campeões. Pois em 2017/18, o Sporting participou na fase de grupos da prova milionária e ainda disputou a Liga Europa em fases mais adiantadas. Já na época passada, os leões só disputaram a competição secundária organizada pela UEFA.