SAD leonina regista lucro de 6,5 milhões

Hoje às 21:11, atualizado às 21:25 Facebook

Twitter

Partilhar

A SAD do Sporting apresentou um resultado líquido positivo de 6,5 milhões de euros no primeiro semestre do exercício de 2018/19

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a SAD leonina anunciou um lucro de 6,5 milhões, num resultado que ainda assim é inferior aos 10,1 milhões positivos registados no período homólogo anterior.

As receitas operacionais baixaram 8,6 milhões, o que é justificado pelo facto de o Sporting não ter participado na época em curso na Liga dos Campeões, ficando-se pela Liga Europa, ao contrário do que aconteceu em 2017/18.

O ativo da sociedade é idêntico ao de há um ano (269 milhões de euros), tal como o passivo (279 milhões).