SAD revela que subscrição obrigacionista está perto do mínimo

Através de um comunicado enviado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, a Sporting SAD informou que até ao final do dia de ontem, terça-feira, o valor de intenção de subscrição estava em 14,642 milhões de euros. Está assim muito próximo do objetivo mínimo para que o empréstimo obrigacionista possa avançar: 15 milhões. Falta menos de 400 mil euros.

Tendo em conta, aliás, a evolução recente, até poderá ser possível que o montante mínimo esteja alcançado. De anteontem para ontem, foram recebidas mais 698 ordens, correspondentes a, sensivelmente, 3,118 milhões de euros, de acordo com os dois comunicados enviados à CMVM. Recorde-se que o objetivo final dos leões passaria por arrecadas 30 milhões com este empréstimo.

O prazo para subscrever o empréstimo lançado pela sociedade leonina termina esta quinta-feira, às 15 horas. O Sporting pagará, aos subscritores, 5,25% de juro anual.

O presidente do clube verde e branco, Frederico Varandas, tem-se desdobrado em intervenções públicas para aliciar os adeptos e sócios leoninos a subscreverem a emissão. Tal como o vice-presidente com o pelouro financeiro, Francisco Salgado Zenha. Vários jogadores símbolos do clube também se juntaram à causa, como Nani, Cédric, Rui Patrício ou William Carvalho.