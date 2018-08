Sofia Esteves Teixeira 09 Maio 2018 às 00:11 Facebook

O prometido é devido, já se costuma dizer. E Mark Williams é a prova disso mesmo: o galês, que se sagrou campeão mundial de snooker, prometeu aparecer nu na conferência de imprensa. E cumpriu.

Mark Williams tinha garantido, que, caso fosse campeão do mundo de sooker, feito que não conseguia há 15 anos, apareceria nu na última conferência de imprensa. Dito e feito: na final, Williams venceu o escocês John Higgins por 18-16 e, depois de festejar no Crucible Theater, na cidade inglesa de Sheffield, surgiu na sala de imprensa com apenas uma toalha à cintura, que acabou por tirar.

Mark Williams sucedeu ao inglês Mark Selby e venceu o Mundial pela terceira vez na carreira, subindo ao terceiro lugar do ranking.