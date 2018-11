Saída à noite vale multa a Rúben Semedo

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:21 Facebook

Rúben Semedo, atualmente a jogar na liga espanhola, foi castigado por uma saída noturna sem autorização do clube.

Após a derrota (2-1) frente ao Sevilha, em jogo a contar para a liga espanhola, Rúben Semedo foi multado pelo Huesca após uma saída a um espaço de diversão noturna sem autorização. A confirmação foi dada pelo técnico Francisco Rodriguez, em conferência de imprensa, salientando que o português "já pediu desculpa".

"O Rúben Semedo cometeu um erro e já pediu desculpa. O clube já interveio, nós também tomámos as devidas medidas a nível interno. Espero que não volte a acontecer, porque se acontecer, com ele ou com qualquer outro jogador, deixará de pertencer a esta equipa", afirmou.