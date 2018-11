Saída do Real Madrid foi benéfica para a carreira de Casillas

Hoje às 16:29 Facebook

Iker Casillas acha que ter saído do Real Madrid, em 2015, foi a decisão mais acertada na própria carreira de futebolista.

"Creio que dei o passo certo. Se tivesse permanecido no Real Madrid teria tido um final pior do que o que tive", afirmou o guarda-redes do F.C. Porto, numa entrevista a Jorge Valdano.

Entrevistado no programa "Universo Valdano", o guardião dos dragões admitiu o regresso ao Real Madrid e à própria seleção espanhola.

"Se voltava à seleção se me chamassem? Claro que sim. E ao Real Madrid? Também, não posso esquecer quem me criou", disse, admitindo, contudo, voltar aos merengues, depois de colocar termo à carreira de jogador.