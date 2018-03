Saiu a fava ao Sporting nos "quartos" da Liga Europa

Hoje às 12:11 Facebook

O Sporting vai defrontar o Atlético de Madrid nos quartos de final da Liga Europa de futebol, ditou o sorteio da prova, realizado, esta sexta-feira, em Nyon, na Suíça.

A equipa portuguesa vai defrontar o Atlético de Madrid, uma das equipas mais fortes da competição, num duelo prometedor entre duas das melhores equipas da Liga Europa.

A primeira mão realiza-se a 5 de abril, na capital espanhola, e a segunda a 12 de abril, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

O Arsenal, outro dos "tubarões" da prova, vai defrontar o CSKA de Moscovo, equipa de má memória para os lisboetas, enquanto a Lázio, clube com muita experiência em competições europeias, vai jogar contra os austríacos do Salzburgo.

O Marselha foi o "carrasco" do Sporting de Braga nos 16 avos de final da prova, e antes já tinha jogado com o Vitória de Guimarães (uma vitória, uma derrota), vai defrontar o Leipzig, que como os "verdes e brancos", disputou a fase de grupos da Liga dos Campeões, num grupo em que defrontou o F. C. Porto (uma vitória, uma derrota).

O Sporting é a única equipa portuguesa ainda em prova nas competições europeias, depois de na quinta-feira ter "selado" a 10.ª qualificação para os quartos de final de uma prova na Europa no prolongamento da segunda mão com o Viktoria Plzen. Os "leões" perderam por 2-1, mas beneficiaram da vitória por 2-0 em Alvalade, na primeira mão, para seguir para a próxima fase.

Os "leões" procuram chegar pela sexta vez às meias-finais de uma prova europeia, depois de o terem conseguido na Taça das Taças de 1963/64 e 73/74, na Taça UEFA de 1990/91 e 2004/05 e na Liga Europa de 2011/12.