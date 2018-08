Salah "confiante" na presença no Mundial

Sofia Esteves Teixeira 27 Maio 2018 às 18:05 Facebook

A estrela do Liverpool Mo Salah afirmou, nas redes sociais, que está "confiante" na presença do Mundial 2018 e agradeceu todo o apoio recebido, após a lesão contraída na última noite.

A final de sábado da Liga dos Campeões, em Kiev, frente ao Real Madrid, não vai sair da memória de Mo Salah pelos piores motivos: a estrela do Liverpool foi obrigada a abandonar o encontro devido a uma lesão no ombro, após um lance com Sérgio Ramos, colocando a participação no Mundial na Rússia em risco.

Contudo, o jogador mostrou-se confiante na recuperação e na participação na competição. Através do Twitter, Salah agradeceu o apoio recebido e garantiu estar seguro que estará na Rússia:

"Foi uma noite muito difícil, mas eu sou um lutador. Apesar das dificuldades, tenho a certeza de que estarei na Rússia para vos deixar orgulhosos. O vosso amor e apoio dar-me-ão a força que preciso", escreveu.