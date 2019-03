Salah leva raspanete da mãe por causa... de uma foto

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:51 Facebook

O avançado do Liverpool partilhou, nas redes sociais, o raspanete que recebeu da mãe ao ver uma foto do filho abraçado com uma fã, durante um evento no Dubai.

Mohamed Salah fez uma breve passagem pelo Dubai, durante a pausa no campeonato para os compromissos das seleções, e uma fotografia com uma jovem adepta resultou num raspanete da mãe. O avançado egípcio esteve presente numa sessão de autógrafos numa loja desportiva e surgiram fotografias do jogador do Liverpool abraçado a uma fã... que levou à reação imediata da mãe.

"Se eu visse o teu pai a fazer isto, pedia-lhe o divórcio", escreveu, numa troca de mensagens publicada pelo jogador nas redes sociais.