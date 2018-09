Salah recupera de lesão e vai ao Mundial da Rússia

04 Junho 2018 às 13:15 Facebook

Twitter

O avançado Mohamed Salah, que se lesionou na final da Liga dos Campeões, é a principal referência na lista final de convocados do Egito para o Mundial2018 de futebol, divulgada, esta segunda-feira, da qual foi retirado Hassan.

O jogador do Sporting de Braga integrava o lote de 29 pré-convocados, mas foi afastado dos 23 eleitos para representar a seleção africana na fase final do Campeonato do Mundo, anunciada hoje pela federação egípcia, na qual figura o influente Salah.

O avançado do Liverpool lesionou-se em 26 de maio no ombro esquerdo, na final da Liga dos Campeões, frente ao Real Madrid -- que se impôs por 3-1 -, tendo sido indicado um período de recuperação de aproximadamente três semanas, o que permite a Salah disputar o torneio mundial.

Salah, que continua a recuperar da lesão e estará ausente do último jogo de preparação do Egito, com a Bélgica, na quarta-feira, poderá também falhar o jogo inaugural dos 'faraós' no Mundial2018, frente ao Uruguai, em 15 de junho.

O selecionador do Egito, o argentino Héctor Cuper, excluiu seis jogadores da lista inicial, entre os quais o avançado da equipa bracarense, mas manteve o guarda-redes Essam el Hadary, que, aos 45 anos, se pode tornar no jogador mais velho a competir no Campeonato do Mundo.

A seleção do Egito integra o Grupo A da fase final do Mundial2018, defrontando, além do Uruguai, as congéneres da Rússia, país anfitrião da fase final, em 19 de junho, e da Arábia Saudita, em 25.

Lista de 23 convocados:

- Guarda-redes: Essam Al-Hadari (Al-Taawoun/Ara), Mohamed El-Shenaoui (Al-Ahly) e Sherif Ekrami (Al-Ahly).

- Defesas: Ahmed Fathi (Al-Ahly), Saad Samir (Al-Ahly), Ayman Ashraf (Al-Ahly), Ahmed Hegazi (West Bromwich/Ing), Ali Gabr (West Bromwich/Ing), Ahmed El-Mohamady (Aston Villa/Ing), Mohamed Abdel Shafi (Al-Fateh/Ara), Omar Gaber (Los Angeles/EUA) e Mahmoud Hamdy (Zamalek).

- Médios: Mohamed Elneny (Arsenal/Ing), Tarek Hamed (Zamalek), Sam Morsy (Wigan/Ing), Mahmoud Abdel Razek (Al-Raed/Ara), Abdallah El Said (Al-Ahly), Mahmoud Hassan (Kasimpasa/Tur), Ramadan Sobhi (Stoke/Ing), Amr Warda (Atromitos/Gre) e Mahmoud Abdel Moneim (Ittihad/Ara).

- Avançados: Mohamed Salah (Liverpool/Ing) e Marwan Mohsen (Al-Ahly).